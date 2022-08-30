В столице пройдёт ярмарка отечественной продукции “Моё село–2022”

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С 3 сентября по 30 октября сельхозпроизводители из различных районов страны будут выставлять свою продукцию в центре “Moldexpo”.

– В целях продвижения отечественной продукции, развития торговых отношений и поддержки сельхозпроизводителей из Республики Молдова начаты подготовительные мероприятия к открытию ярмарки “Моё село–2022”, — уточнили в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В ярмарке могут участвовать сельхозпроизводители, крестьянские хозяйства, фермеры и индивидуальные хозяйства. Мероприятия будут проходить каждые выходные с 9:00 до 18:00, а также в выборочные дни, пишет moldpres.md.

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