В столице пройдёт второй фестиваль “Приветствую тебя, Кишинёв!”

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Примария Кишинёва приглашает всех жителей и гостей столицы с 14 по 17 июля на второй фестиваль “Приветствую тебя, Кишинёв!”.

Пешеходная улица “Еуджен Дога”, сквер у Кафедрального собора и сквер у Триумфальной арки на протяжении четырех дней будут радовать кишинёвцев и гостей города искусством, играми и хорошим настроением.

Концерты, ярмарки с продажей изделий народных мастеров и ремесленников, театральные представления, мастер-классы, выставки, показы документальных фильмов – это лишь некоторые из всех мероприятий, посвященных 586-летию со времени первого документального упоминания Кишинёва.

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