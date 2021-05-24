В столице пройдёт новый марафон вакцинации от коронавируса

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Он начнётся в эту пятницу, 28 мая, во Дворце Республики в 9.00 и продлится 3 дня – до воскресенья включительно. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Градоначальник отметил, что прививку смогут получить как жители, так и гости столицы. Вакцина бесплатная.

– Ждём вас во всех центрах и пунктах вакцинации, вне зависимости от места жительства и прописки, – подчеркнул он.

Напомним, накануне завершился марафон иммунизации против коронавируса, который был организован Государственным университетом медицины и фармакологии имени Николае Тестемицану в период с 21 по 23 мая. За 54 часа были вакцинированы 4068 человек.

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