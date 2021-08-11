В столице пройдёт новый аукцион на размещение киосков

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Шестой аукцион на право размещения киосков на территории Кишинёва состоится в пятницу, 20 августа, в 10.00 в зале заседаний претуры сектора Центр. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

– На этом аукционе будут представлены 24 локации для торговых единиц с периодикой и цветами, а также для террас, расположенных на улицах секторов и в парках. Начальная цена на аукционе варьируется от 205 800 леев (за киоск) до 1 500 000 леев (за террасу общественного питания), – отметил Чебан.

Срок действия договора на право торговли – 5 лет. Лица, заинтересованные в участии, заполняют заявку для регистрации в Регистре и подают заявление под свою ответственность. Крайний срок подачи заявок – 18 августа.

– Впервые в стране организуются подобного рода аукционы. Цель – обеспечить прозрачность. До настоящего времени примария получила 42 271 013 леев, ещё около 30 млн леев должны поступить в ближайшее время, согласно ставкам платежей, установленным в контрактах, подписанных победителями тендеров и примарией Кишинёва, – подчеркнул Ион Чебан.

Отметим, что первый открытый конкурс на получение права заключения контракта на размещение объектов выездной торговли на территории Кишинёва состоялся 2 декабря 2020 года.

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