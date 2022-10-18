В столице пройдёт Международный фестиваль “Дни новой музыки”

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XXXI Международный фестиваль “Дни новой музыки” состоится в Кишинёве с 19 по 24 октября.

Как отметил председатель Союза композиторов и музыкальных деятелей Молдовы Павел Гамурарь, в рамках фестиваля будет исполняться музыка композиторов из Австрии, Дании, Швейцарии, Франции, Германии, Румынии, Украины и Молдовы. Концерты пройдут в Органном зале, Дворце республики, Национальном художественном музее, центре ARTCOR и т.д.

Мероприятие организовано Союзом композиторов и музыкальных деятелей Молдовы в партнёрстве с компанией “Телерадио-Молдова”, Национальной филармонией им. Сергея Лункевича, Органным залом, Академией музыки, театра и изобразительных искусств, передаёт moldpres.md.

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