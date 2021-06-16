В столице пройдёт Кубок генпримара Кишинёва по борьбе

0

19 июня на песчаном футбольном стадионе в парке “Ла извор” пройдут соревнования в рамках “Кубка генерального примара муниципия Кишинёв-2021”.

Как сообщил Ион Чебан, в программе мероприятия – показательные выступления самых юных спортсменов, пробующих себя в дисциплине К-1, полупрофессиональная борьба, супертяжёлая борьба, борьба за Кубок примара К-1 2021.

Наша цель – продвигать занятия спортом, пропагандировать среди молодёжи здоровый образ жизни, продвигать занятия боевыми искусствами в Республике Молдова, развивать соревновательный дух среди спортсменов, укреплять сотрудничество различных спортивных организаций в стране и за рубежом, – отметил градоначальник.

Спортивный праздник пройдёт под патронатом примарии Кишинёва и лично генерального примара при строгом соблюдении всех мер борьбы с COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.