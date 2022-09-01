В столице пройдёт фестиваль уличной еды “Street Food Chișinău”

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Гастрономический фест будет идти три дня: 2, 3 и 4 сентября. Место проведения – парк “Долина роз”. Начало в 11:00, вход бесплатный.

Искусные повара приготовят аппетитные блюда на любой вкус: кебаб, стейки, рёбрышки, гамбургеры, пиццу и разнообразные десерты. В ассортименте будут представлены и напитки: пиво, вино, коктейли и так далее, пишет unica.md.

Помимо фуд-зоны на фестивале будет зона релакса, танцевальная зона и уголок для детей.

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