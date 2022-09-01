В столице пройдёт фестиваль уличной еды “Street Food Chișinău”

В столице пройдёт фестиваль уличной еды “Street Food Chișinău”

Гастрономический фест будет идти три дня: 2, 3 и 4 сентября. Место проведения – парк “Долина роз”. Начало в 11:00, вход бесплатный.

Искусные повара приготовят аппетитные блюда на любой вкус: кебаб, стейки, рёбрышки, гамбургеры, пиццу и разнообразные десерты. В ассортименте будут представлены и напитки: пиво, вино, коктейли и так далее, пишет unica.md.

Помимо фуд-зоны на фестивале будет зона релакса, танцевальная зона и уголок для детей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md