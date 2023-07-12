В столице пройдёт фестиваль „Te salut, Chișinău”

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В течение четырёх дней, с 14 по 17 июля, в столице пройдёт фестиваль, посвящённый 587-летию со дня первого документального засвидетельствования Кишинёва. Культурно-художественные мероприятия пройдут на пешеходной улице Еуджена Доги.

Фестиваль откроется в пятницу выступлением оркестра братьев Адваховых. На сцене выступят Зинаида Жуля, Фуэго, Габриэль Небуну, Мария Илиуц и коллектив „Crenguța de iederă”, Николае Грибинча и „Plăieșii”.

15 июля будет дан концерт классической музыки, выступит Муниципальный камерный оркестр „Camerata Chișinău” под управлением Кристиана Спэтару. Солисты: Наталья Танасийчук, Игорь Цуркану, Игорь Подгоряну. Для публики прозвучит музыка выдающегося композитора Еуджена Доги.

В воскресенье, 16 июля, на сцену выйдут DARA, Сатоши, Миша Миллер, Раду Долган, Анна Черникова, Владимир Фотеску, Алёна Трибой, Жику Чимбир, Анна Одобеску, оркестр „AVANTI”, Владимир Фотеску и другие. Специальный гость фестиваля „Te salut, Chișinău” – исполнительница Андра из Румынии, пишет ipn.md.

В понедельник, 17 июля, с 17:00 в сквере „Михай Эминеску” будут отмечать 587-ю годовщину Кишинёва. В программе – презентации книг, поэзия, музыка, живопись и демонстрация фильмов.

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