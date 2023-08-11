В столице пройдёт Фестиваль ягод и мёда

0

15 производителей ягод и 20 пчеловодов представят свою продукцию на Фестивале ягод и пчелиного мёда, который пройдёт в сквере у Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу 12 и 13 августа. Начало – в 10:00.

На мероприятии посетители смогут приобрести разные сорта мёда и продуктов пчеловодства. Также на выставке будут представлены разные виды ягод, ремонтантные сорта малины, смородины, ежевики, плоды годжи. Все ягоды будут доступны для дегустации, покупатели смогут приобрести продукцию напрямую у фермеров по себестоимости. Сюрпризом мероприятия станет ремонтантная малина “Enrosadira” — новый сорт с особым вкусом и ароматом, который впервые будет предложен местному потребителю.

По словам организаторов, Фестиваль ягод и мёда — это площадка, которая даёт потребителям возможность напрямую взаимодействовать с производителями. В рамках фестиваля запланирована и культурная программа с участием народных артистов, пишет moldpres.md.

Фестиваль организован ассоциацией “Pomușoarele Moldovei” и Национальной ассоциацией пчеловодов Республики Молдова в партнёрстве с претурой сектора Буюканы, столичной примарией и при поддержке проекта «Конкурентоспособность и устойчивость сельских районов» USAID.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.