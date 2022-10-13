В столице пройдёт биеннале декоративного искусства

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Масштабная международная выставка организована Союзом художников Республики Молдова. Мероприятие пройдёт с 13 по 30 октября в выставочном центре “Константин Брынкуш”.

Художественное мероприятие направлено на продвижение современного декоративного искусства и развитие творческого потенциала художников в этой области. На выставке будет представлен широкий спектр эстетических приёмов и техник, характерных для декоративного искусства: гобелен, текстильный принт, текстильный коллаж, смешанные техники, дизайн одежды, дизайн интерьера, художественная обработка кожи, декоративные формы в металле, дереве, художественное стекло, художественная керамика, украшения, авторские техники.

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