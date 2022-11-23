В столице пройдет зимняя ярмарка IarmarEco

Жителей и гостей столицы приглашают на зимний выпуск ярмарки IarmarEco, на которой будут представлены товары местных производителей. Мероприятие состоится 11 декабря, с 11.00 до 18.00, в Центре ArtCor по адресу: ул. 31 августа, 137.

По словам организаторов, на ярмарке можно будет:

Приобрести натуральные и экологические товары и продукты в качестве подарка для зимних праздников;

Попробовать вкусности и узнать про более устойчивый образ жизни

Познакомиться с местными производителями и активными организациями со всей Молдовы;

Выиграть эко-подарки и поделиться новостями с места события на своих страничках;

Пропитаться идеями социального предпринимательства.

В рамках IARMARECO Winter edition также будет организована премия социального предпринимательства. Ознакомиться с ассортиментом ярмарки можно здесь.

Данное мероприятие организовано ХАБом Социальных Предпринимателей в рамках организации AO EcoVisio при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом и Швецией, в партнёрстве с Центром Контакт и Ассоциация Европейского Бизнеса, а также частично финансируется IM.