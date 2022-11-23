В столице пройдет зимняя ярмарка IarmarEco

Жителей и гостей столицы приглашают на зимний выпуск ярмарки IarmarEco, на которой будут представлены товары местных производителей. Мероприятие состоится 11 декабря, с 11.00 до 18.00, в Центре ArtCor по адресу: ул. 31 августа, 137.
По словам организаторов, на ярмарке можно будет:
- Приобрести натуральные и экологические товары и продукты в качестве подарка для зимних праздников;
- Попробовать вкусности и узнать про более устойчивый образ жизни
- Познакомиться с местными производителями и активными организациями со всей Молдовы;
- Выиграть эко-подарки и поделиться новостями с места события на своих страничках;
- Пропитаться идеями социального предпринимательства.
В рамках IARMARECO Winter edition также будет организована премия социального предпринимательства. Ознакомиться с ассортиментом ярмарки можно здесь.
Данное мероприятие организовано ХАБом Социальных Предпринимателей в рамках организации AO EcoVisio при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом и Швецией, в партнёрстве с Центром Контакт и Ассоциация Европейского Бизнеса, а также частично финансируется IM.
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