В столице пройдет открытый чемпионат Кишинёва по велоспорту

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан.

Мероприятие пройдёт на национальной трассе М-3 Кишинёв–Чимишлия с 19 по 20 июня.

Соревнования пройдут в следующих возрастных категориях: юниоры 2003-2004 г. р., кадеты 2005-2006 г. р., младшие кадеты 2007-2008 г. р.

19 июня состоится индивидуальная гонка на время – 15 км, (все категории), а 20 июня – линейный заезд – 40 км (младшие кадеты) и линейный заезд – 80 км (юниоры, кадеты).

Мы хотим сделать велоспорт в Кишинёве более популярным и повысить квалификацию юных спортсменов. Состав команды не ограничен, поэтому мы приглашаем к участию всех желающих, – отметил градоначальник.

Чемпионат организован Главным управлением образования, молодёжи и спорта Муниципального совета Кишинёва совместно с Федерацией велоспорта Республики Молдова и при координации с Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова.

Непосредственное руководство соревнованиями будет осуществлять судейская коллегия, назначенная Федерацией велоспорта Республики Молдова.

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