В столице произошло ДТП с участием троллейбуса, маршрутки и грузовика: один человек пострадал (ВИДЕО)

В столице произошло ДТП с участием троллейбуса, маршрутки и грузовика: один человек пострадал (ВИДЕО)

Женщина была госпитализирована после цепной аварии с участием троллейбуса, маршрутки и грузовика. ДТП случилось сегодня на Мунчештском шоссе в секторе Ботаника. 

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, грузовик, за рулём которого находился 58-летний мужчина, врезался сзади в микроавтобус №171. В результате столкновения маршрутка влетела в троллейбус, передаёт deschide.md.

Согласно предварительным данным, в ДТП пострадала женщина. Её госпитализировали с различными травмами.

Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md