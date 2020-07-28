В столице произошло ДТП с участием троллейбуса, маршрутки и грузовика: один человек пострадал (ВИДЕО)

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Женщина была госпитализирована после цепной аварии с участием троллейбуса, маршрутки и грузовика. ДТП случилось сегодня на Мунчештском шоссе в секторе Ботаника.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, грузовик, за рулём которого находился 58-летний мужчина, врезался сзади в микроавтобус №171. В результате столкновения маршрутка влетела в троллейбус, передаёт deschide.md.

Согласно предварительным данным, в ДТП пострадала женщина. Её госпитализировали с различными травмами.

Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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