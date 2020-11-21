В столице произошло ДТП с участием “скорой”. Пострадал ребёнок (ФОТО)

0

Авария случилась сегодня в периметре улиц Василе Александри и Хынчештское шоссе. В результате ДТП машина скорой помощи перевернулась.

Согласно полученным данным, на дороге столкнулся автомобиль марки Renault Scenic и машина марки Mercedes, которая принадлежит частной клинике. Renault сбоку врезался в “скорую”, в результате чего она перевернулась, передаёт deschide.md.

Обе машины получили серьёзные технические повреждения. Ребёнок, который находился в Renault, получил травмы. Его госпитализировали.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства аварии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.