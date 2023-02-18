В столице проходит весенняя озеленительная кампания

В столице проходит весенняя озеленительная кампания

Учитывая благоприятную погоду, рабочие МП «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» возобновили работу по посадке деревьев, особенно на главных улицах секторов муниципия.

Речь идёт об улицах Христо Ботева, Албишоара, Влайку Пыркэлаб, Мирча чел Бэтрын и Сармизеджетуза. Там были посажены платаны и березы.

Также в столице начались работы по чистке деревьев и благоустройству зелёных насаждений.

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