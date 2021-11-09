В столице проходит Неделя молодёжи: запланировано много мероприятий

С 7 по 14 ноября в молдавской столице проходит Неделя молодёжи. Мероприятия организованы Кишинёвским муниципальным молодёжным центром.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он рассказал, что в эти дни у молодёжи будет разнообразная программа с различными конкурсами, дискуссионными клубами, публичными дебатами, учебными курсами и тематическими семинарами.
– Призываю молодых людей активно участвовать, максимально использовать открывающиеся возможности и проявлять смелость. Юноши и девушки должны понимать, что они – важная составляющая общества, – подчеркнул градоначальник.
Программа Недели молодёжи в Кишинёве предусматривает следующие мероприятия:
7 ноября – открытие Недели молодёжи в Кишинёве.
8 ноября:
16:00 – Конкурс интеллектуальной игры “Что? Где? Когда?”.
9 ноября:
16:00 – Дискуссионный клуб в офисе Caritas Moldova.
15:30 – Мастер-класс с ADC.
10 ноября:
16:00 – Чемпионат “Это Молдова”, организованный Национальной молодёжной платформой для активного участия.
17:00 – Публичные дебаты с ANDA Debate.
11 ноября:
16:00 – TEDx.
12 ноября:
12:00 – Консультации по вопросам карьеры и профориентации с Юлией Никорич.
14:30 – Учебный курс “Welcome для новичков в Erasmus+Tineret” в офисе MilleniuM.
16:00 – Squid Game.
16:00 – Мастер-класс с Зинаидой Сорочану.
16:00 – Показ фильма и обсуждение (буллинг среди молодёжи) в офисе Caritas.
13 ноября:
11:00 – Ярмарка возможностей для молодёжи
12:00 – Открытие Сквера молодёжи.
14 ноября:
13:00 – Марафон клубов по интересам.
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