В столице проходит марафон вакцинации дидактических кадров

0

В пятницу и субботу, 30 и 31 июля, работников образовательных учреждений ждут с 08.00 до 17.00 в Муниципальном центре вакцинации для прохождения процедуры иммунизации от коронавируса. Доступны препараты Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sputnik V (вторая доза).

В пятницу в Муниципальном центре вакцинации прививают дидактический и вспомогательный персонал школ и детских садов. В субботу на прививку ждут сотрудников Главного управления по защите прав ребёнка и Управления культуры, сообщил на своей странице в соцсети Ион Чебан. Он добавил, что за день в Муниципальном центре вакцинации могут привить до 1200 человек, наличие удостоверения личности обязательно.

– Мы хотим начать образовательный процесс 1 сентября с физическим присутствием учителей и учеников в классах, здоровых и в безопасности, – подчеркнул генпримар. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.