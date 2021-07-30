В столице проходит марафон вакцинации дидактических кадров

В столице проходит марафон вакцинации дидактических кадров
В пятницу и субботу, 30 и 31 июля, работников образовательных учреждений ждут с 08.00 до 17.00 в Муниципальном центре вакцинации для прохождения процедуры иммунизации от коронавируса. Доступны препараты Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sputnik V (вторая доза).  

В пятницу в Муниципальном центре вакцинации прививают дидактический и вспомогательный персонал школ и детских садов. В субботу на прививку ждут сотрудников Главного управления по защите прав ребёнка и Управления культуры, сообщил на своей странице в соцсети Ион Чебан. Он добавил, что за день в Муниципальном центре вакцинации могут привить до 1200 человек, наличие удостоверения личности обязательно.
– Мы хотим начать образовательный процесс 1 сентября с физическим присутствием учителей и учеников в классах, здоровых и в безопасности, – подчеркнул генпримар. 
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