В столице проходит кампания по сбору школьных принадлежностей для детей из Украины

0

Акцию под названием “Раскрасим детство” инициировала Национальная библиотека и Ассоциация библиотекарей Республики Молдова. Кампания будет проходить в течение марта.

Граждане могут пожертвовать карандаши, фломастеры, книжки-раскраски, бумагу формата A4, точилки, ластики, книги на украинском языке, детские настольные игры, пазлы. Принадлежности можно приносить в Национальную библиотеку ежедневно с 9:00 до 17:00 (ул. 31 Августа, 78A). В вестибюле главного здания учреждения установлена специальная урна.

Собранные канцтовары будут использоваться в рамках развлекательных мероприятий для детей, организованных и проводимых волонтёрами Ассоциации библиотекарей, передаёт ipn.md.

– Сообщество библиотекарей Республики Молдова поддерживает демократию, мир и свободу слова, создаёт контекст для инклюзивной культуры. Мы также считаем, что на данный момент дети нуждаются в эмоциональной поддержке, и мы готовы предложить её посредством различных развлекательных мероприятий, – отмечается в сообщении организаторов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.