В столице проходит ярмарка винограда

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В столице по улице Кэрбунарь, 9 проходит ярмарка винограда. Посетители могут приобрести ягоды разных сортов напрямую от производителя по привлекательным ценам: 8-10 леев за килограмм.

А на Центральном рынке виноград сегодня продают по 13-18 леев за килограмм. Яблоки стоят 4 лея, а персики – 16.

В изобилии представлены и молдавские овощи. Перец стоит 9 леев за килограмм, а помидоры – 10. Картофель продают по 4-7 леев, в зависимости от сорта, морковь – по 5 леев, лук – по 6-8, свёклу – по 8 леев. Шампиньоны стоят 40 леев.

Стоимость десятка яиц составляет 15-21 лей, мяса – от 45 до 90 леев.

Подробнее с ценами на рынке можно ознакомиться здесь.

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