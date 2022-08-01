В подвалах и помещениях для сбора отходов продолжаются работы по дератизации и дезинсекции

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С 1 по 5 августа в подвалах и помещениях для сбора отходов 192 многоквартирных домов будут проведены работы по дератизации и дезинсекции. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Так, в секторе Центр муниципальное предприятие по управлению жилым фондом №8 осуществит обработку 22 домов, а мунпредприятие по управлению жилым фондом №10 – 52 домов.

В секторе Буюканы мунпредприятие по управлению жилым фондом №13 проведет работы в 43 домах, а мунпредприятие по управлению жилым фондом №15 – в 75 домах.

Всего работы будут выполнены на 88 992,10 м².

– После завершения запланированных работ будут дополнительно рассмотрены обращения жителей столицы. На мероприятия по дезинсекции и дератизации из муниципального бюджета на текущий год выделено три миллиона леев, – сказал Ион Чебан.

Отметим, что на данный момент такие работы проведены в 1317 многоквартирных домах.

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