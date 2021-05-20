В столице продолжаются работы по благоустройству русла реки Бык

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На отрезке от улицы Петру Рареш до улицы Кантонулуй (мост М. Витязул) в рамках проекта по благоустройству русла реки Бык продолжаются работы по укреплению берегов бетонированием.

Как рассказал Ион Чебан, в течение месяца были осуществлены работы на более чем 100 метрах на обоих берегах, от моста на улице Петру Рареш до ручья Холбочика.

Параллельно с бетонированием идёт восстановление ранее установленных плит, повреждённых в результате наводнений. Также обустроены стыки, которые обеспечат устойчивость конструкции в условиях сезонных температурных колебаний.

Бенефициар работ – МП “Управление капитального строительства”, а подрядчик был определён на конкурсной основе.

Работы на русле реки Бык на отрезке от улицы Петру Рареш до моста М. Витязул направлены на снижение риска накопления ила, обеспечение лучшего прохождения дождевой воды и предотвращение наводнений, – уточнил Чебан.

В прошлом году проводились работы по очистке русла реки от ила от моста Михай Витязул до места впадения ручья Цыганка в реку Бык на отрезке протяжённостью 2 км 150 м. Стоимость работ составила около 3,5 млн леев.

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