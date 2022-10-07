В столице продолжают обустраивать сквер по улице Гренобля

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В настоящее время в сквере в микрорайоне Телецентр ведутся работы по монтажу системы освещения, покрытию аллей, установке новых бордюров и укладке кабеля для видеосистемы. Одновременно ведутся работы по обустройству парковок.

Остановка общественного транспорта, расположенная рядом с онкологическим Институтом, была перенесена, а тротуар возле неё заасфальтирован. Возле Теоретического лицея с художественным профилем «Николае Сулак» установлена уличная мебель.

Далее последует монтаж системы освещения на аллее возле лицея, асфальтирование подъездной дороги к учебному заведению, обустройство пешеходного доступа ко второй остановке и обустройство зелёной зоны.

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