В столице продолжается ремонт дорог: какие улицы находятся в работе

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За последнюю неделю во всех секторах Кишинёва были выполнены различные дорожные работы на площади 2 тыс. м². Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Продолжаются работы по ремонту дорожного полотна на улице Каля Ешилор, ремонт системы ливневой канализации на бульваре Штефана чел Маре, а также работы улице П. Заднипру, 14/4, где соединяются 3 учебных заведения. Кроме того, завершается ремонт улицы И. Крянгэ: на пересечении с улицей Алба-Юлия проводится отбор проб и геологическая экспертиза грунта на проезжей части.

Также продолжается ремонт дворов в рамках проекта «Комфортный двор». Во многих из запланированных дворов была проведена самая сложная часть работ – подготовка фундамента и укладка больших и малых бордюров, что позволило создать необходимые условия для асфальтирования. Начат текущий ремонт подъездных дорог к пригородным населенным пунктам. Работы начались с города Сынжера.

В рамках II пакета проекта по ремонту улиц 31 августа 1989 года, Александру чел Бун и Тигина оценены тендерные предложения, отчет об оценке был отправлен в финансирующие банки для принятия решения. Впоследствии будет объявлена дата подписания контрактов.

В рамках проекта по нанесению разметки, особенно выделенных полос для общественного транспорта, были привлечены услуги проектировщиков для презентации эскизов. Также завершено обустройство парковки по улице Измаил, 27.

В рамках контракта ведутся работы и в Цынцэренах: там осуществляются ремонт дорог, ремонт остановки общественного транспорта, обустройство парковок и тротуаров.

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