В столице продолжается ремонт дорог и тротуаров

0

За последнюю неделю мунпредприятие Exdrupo выполнило работы по асфальтированию на общей площади более 5,5 тыс. м².

По словам генерального примара Кишинева Иона Чебана, большая часть работ была проведена на улице 27 марта 1918 года, где был уложен последний слой асфальта. Улица была полностью отремонтирована, первоначально были реабилитированы тротуары с обеих сторон и ливневая канализация. Параллельно велись работы по модернизации уличного освещения, устанавливались опоры и воздушные линии. В дальнейшем здесь будут установлены новые энергосберегающие осветительные приборы.

Также на улицах Соколень, Сармизеджетуза, Ренаштерий продолжается ремонт тротуаров: здесь демонтирован старый бордюр и установлен новый. Также осуществляется ремонт водосточной системы.

На перехватывающей парковке на улице Гидигич уложено около 700 тонн щебня, в ближайшее время будет уложен асфальт. Продолжались и работы по очистке и ремонту ливневой канализации: было отремонтировано около 100 дождевых элементов и смотровых колодцев.

На общей площади более 3,2 тыс. м² нанесена дорожная разметка. Маркировка обновлена на улицах Алба-Юлия, В. Александри, Л. Деляну, Н. Костин, Кодру, Г. Виеру, Мирча чел Бэтрын и Дечебал.

Кроме того, выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту дорожных знаков и делиниаторов. Также в течение прошлой недели главные улицы города ночью мылись, а днем поливались, чтобы предотвратить повреждение асфальтового покрытия из-за жары.

В рамках II пакета, на ул. 31 августа 1989 г., на участке ул. А. Щусева – ул. Т. Чорба – ул. П. Мовилэ, продолжаются работы по капитальному ремонту с нанесением вяжущего слоя на площади 2,8 тыс. м². На этой неделе также будет уложен слой износа.

На улицах Тигина и Александру чел Бун завершаются работы по проектированию и проверке водосточной системы, а также системы уличного освещения, и в скором времени начнутся работы по асфальтированию.

Параллельно во всех секторах столицы ведется ряд инфраструктурных проектов, реализуемых претурами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.