В столице продолжается обустройство модульных площадок для сбора бытовых отходов

В столице продолжается обустройство модульных площадок для сбора бытовых отходов

Уже было установлено 5 таких платформ, на очереди – ещё 41. 

6 из них состоят из двух контейнеров, 15 – из трёх и 20 – их четырёх. Ими смогут воспользоваться жильцы примерно 62 жилых домов во всех секторах столицы. Сумма инвестиций на приобретение и установку платформ составляет более 4,3 млн леев.

Экономический агент, выполняющий работы, был выбран на конкурсной основе, в соответствии с положениями действующего законодательства.

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