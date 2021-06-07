В столице продолжается ямочный ремонт дорог (ФОТО)

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Сегодня работы проводятся на улицах Петриканской и Бэнулеску-Бодони, а также на бульваре Дачия. Помимо этого, работы будут вестись на улице Алексея Матеевича.

Генпримар Ион Чебан уточнил, что ремонт проводится как по субботам и воскресеньям, так и в ночное время.

На этой неделе также будут проведены работы на бульваре Григоре Виеру и на улице Каля Орхеюлуй. Запланированы работы по укладке асфальта на ул. Каля Мошилор, ул. 31 Августа, ул. Н. Димо, бул. Гр. Виеру, ул. Армянская, ул. М. Эминеску, ул. В. Микле, – добавил градоначальник.

На прошлой неделе рабочие заделывали ямы на ул. А. Пушкина – 205 м², ул. Петриканской – 561 м², бул. Дачия – 1142 м², ул. Бэнулеску-Бодони – 160 м². Общий объём работ – 2068 м².

Параллельно на прошлой неделе велись работы над укладкой асфальта на ул. Соколень, ул. Студенческая, ул. Букурешть, ул. А. Матеевич, ул. В. Пыркэлаб, ул. А. Щусева, бул. Ренаштерий, бул. Ю. Гагарина.

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