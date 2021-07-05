В столице продолжает снижаться заболеваемость COVID-19

В столице продолжает снижаться заболеваемость COVID-19

В Кишинёве с коронавирусом госпитализированы 32 человека. 

Об этом на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб рассказал заместитель начальника Главного управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ, пишет moldpres.md.

Число больных коронавирусом сокращается. Мы ждём заседания Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, чтобы решить, сохранять ли “жёлтый код”, – уточнил Гылкэ.

Он напомнил, что единственным муниципальным учреждением, которое принимает пациентов с коронавирусом, остаётся Центр COVID-19 на Moldexpo.

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