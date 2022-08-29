В столице продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом

0

На минувшей неделе в Кишинёве зарегистрировали около 250 случаев заражения COVID-19, что на 650 меньше, чем неделей ранее.

Такие данные представил начальник главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ на совещании глав муниципальных служб.

В настоящее время в медучреждениях столицы находятся 227 человек с ковидом. Около 40 пациентов – в тяжёлом состоянии. На прошлой неделе было зафиксировано 8 смертей. При этом на дому лечатся 1 095 человек, – уточнил Гылкэ.

В связи с началом нового учебного года руководство главного управления медико-социальной помощи призвало родителей и учителей соблюдать меры защиты.

Мы призываем граждан следовать советам врачей и делать прививки. В нашей стране можно вакцинировать детей с 12 лет. Все пункты вакцинации остаются открытыми, сывороток достаточно, – отметил Гылкэ, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.