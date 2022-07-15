В столице продано около 47 тысяч абонементов на проезд в общественном транспорте

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Спустя три недели после поступления в продажу новых абонементов на проезд в общественном транспорте в Кишинёве было продано их рекордное количество. Об этом сообщил Ион Чебан.

По его словам, с 25 июня по сегодняшний день было продано около 47 тысяч абонементов на проезд в общественном транспорте. Стоит отметить, что ранее ежемесячно продавали 3-4 тысячи абонементов.

– Наиболее популярными являются абонементы на 6 месяцев, затем следуют на месяц и на 3 месяца. По категориям абонементов наибольшим спросом пользуются проездные для обычных пассажиров, для студентов и учеников V-XII классов, – отметил Чебан.

Следующая партия абонементов на август, август-октябрь и август-январь будет доступна для продажи с 25 июля 2022 года.

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