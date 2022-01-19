В столице приняты меры для обеспечения безопасного движения транспорта

В столице приняты меры для обеспечения безопасного движения транспорта

Как сообщили в МП “Exdrupo”, в борьбе с гололедицей и распределении реагентов на улицах города и в пригородах задействовано 13 единиц спецтехники.

В соответствии с действующими правилами, уточнили представители “Exdrupo”, время реагирования специализированных служб на чрезвычайные ситуации в случае уборки снега и борьбы с гололедицей составляет от 2,5 до 3,5 часов, передаёт moldpres.md.

В ночное время предприятие приняло все необходимые меры для обеспечения безопасного движения общественного и частного транспорта по муниципальным дорогам общего пользования и вмешалось на второстепенных дорогах.

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