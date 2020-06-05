В столице прикрыли заведение, незаконно работавшее в разгар коронавирусной пандемии (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората обнаружили заведение, работавшее в столице в разгар пандемии.

Внутри полиция застала группу посетителей. Экономический агент осуществлял деятельность вопреки решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, разрешившей деятельность подобного рода заведений лишь с 15 июня.

По факту случившегося был составлен протокол. Нарушившему лицу грозит штраф до 75 000 леев.

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