В столице “прикрыли” подпольный цех по производству поддельных дезинфектантов и бытовой химии (ФОТО, ВИДЕО)

В столице “прикрыли” подпольный цех по производству поддельных дезинфектантов и бытовой химии (ФОТО, ВИДЕО)

Их производили в лаборатории в Кишинёве, куда сотрудники Пограничной полиции, полиции и прокуратуры Кишинёва нагрянули с обысками

Преступная группа из 8 человек работала под прикрытием двух местных компаний. Помимо дезинфектантов, в лаборатории производили и иные средства гигиены и чистящие средства, представляющие опасность для здоровья. Так, в ходе обысков были обнаружены ёмкости с этикетками европейских производителей, сертифицированных в РМ, которые заполнялись контрафактной продукцией.

Расследование продолжается, ведутся работы по выявлению соучастников и установлению круга лиц, пострадавших в результате использования подделок.

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