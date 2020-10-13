В столице “прикрыли” подпольный цех по производству поддельных дезинфектантов и бытовой химии (ФОТО, ВИДЕО)

0

Их производили в лаборатории в Кишинёве, куда сотрудники Пограничной полиции, полиции и прокуратуры Кишинёва нагрянули с обысками.

Преступная группа из 8 человек работала под прикрытием двух местных компаний. Помимо дезинфектантов, в лаборатории производили и иные средства гигиены и чистящие средства, представляющие опасность для здоровья. Так, в ходе обысков были обнаружены ёмкости с этикетками европейских производителей, сертифицированных в РМ, которые заполнялись контрафактной продукцией.

Расследование продолжается, ведутся работы по выявлению соучастников и установлению круга лиц, пострадавших в результате использования подделок.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.