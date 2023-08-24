В столице прикрыли подпольную сигаретную фабрику

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Изготавливаемые на ней табачные изделия контрабандой переправляли в Украину.

В ходе обысков было изъято 127 тысяч сигарет и 8 миллионов упаковок, задержаны три человека. Кроме того, правоохранители обнаружили три линии по производству сигарет и изъяли около двух тонн ферментированного табака, пишет deschide.md.

Задержанные находятся под предварительным арестом сроком на 30 суток.

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