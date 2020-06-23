В столице преступники проникали в машины при помощи сканера и воровали оттуда ценные вещи (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали двух жителей столицы 39 и 62 лет за кражи из автомобилей путём взлома сигнализации. Ранее мужчин задерживали за аналогичные преступления.

В ходе расследования была доказана причастность задержанных как минимум к трём кражам из автомобилей. Для разблокирования сигнализации злоумышленники использовали специальный сканер. В итоге им удалось похитить товары на сумму 186 722 леев.

Было установлено, что сообщники поддерживали связь по мобильному телефону: пока один следил за жертвой, входившей в магазин, второй проникал в машину и выносил ценные вещи. Действия нарушителей попали на камеры видеонаблюдения.

В ходе обысков в домах подозреваемых были обнаружены похищенные из транспортных единиц ценности. Мужчин поместили под стражу на 30 суток. За содеянное им грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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