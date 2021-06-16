В столице предприимчивый квартирант продавал бытовую технику владельца жилья (ВИДЕО)

В столице предприимчивый квартирант продавал бытовую технику владельца жилья (ВИДЕО)

28-летний мужчина был задержан сотрудниками столичной полиции.

Подозреваемый в течение полугода снимал квартиру в столице, откуда пропали телевизор, стиральная машина и холодильник. В полицию с заявлением обратился хозяин жилья, он оценил ущерб в 10 597 леев.

Подозреваемый был задержан. Правоохранителям он рассказал, что украденное продавал. Мужчине грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или заключение сроком до 4 лет.

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