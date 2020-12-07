В столице пожарные не могли подъехать к дому из-за припаркованных авто

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Неправильно припаркованные автомобили во дворах многоэтажек зачастую препятствуют проезду спасателей и пожарных. Последний такой инцидент произошёл 6 декабря на Чеканах.

По информации ГИЧС, на улице Николая Милеску-Спэтару случился пожар. Пожарным, прибывшим на место происшествия, не сразу удалось подобраться непосредственно к подъезду. Водителю спецмашины помешали припаркованные во дворе автомобили, перекрывшие проезд.

К счастью, потушить пожар удалось подручными средствами. Огонь уничтожил вещи в одной из комнат, а хозяина квартиры успели вывести соседи.

ГИЧС настоятельно призывает граждан не забывать о пожарной безопасности. Водителей просят парковаться ответственно и не блокировать подъездные пути.

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