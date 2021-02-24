В столице повторно активировали ещё 110 коек для больных коронавирусом

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня в больнице Святой Троицы увеличили число мест для больных коронавирусом на 30 коек. Теперь медучреждение сможет принять порядка 300 пациентов с COVID-19.

Кроме того, был активирован третий павильон с 80 койками в Центре COVID-19 на Moldexpo. А первый и второй павильоны будут перепрофилированы в стационар для лечения больных коронавирусом. Таким образом, в Центре COVID-19 в общей сложности будет доступно 420 мест для пациентов. Это означает, что учреждение станет стратегическим пунктом с самой большой вместительностью для госпитализации больных COVID-19 в стране.

Решение об увеличении числа мест для больных коронавирусом было принято в связи с тем, что за последние недели эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась, что повлекло за собой дефицит мест в больницах.

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