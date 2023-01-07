В Кишинёве посажены деревья сакуры. 15 деревьев будут цвести на Чеканах, в нижней части бульвара Мирча чел Бэтрын. По словам специалистов ассоциации “Spații verzi”, если деревья сакуры не пострадают от мороза, они зацветут уже этой весной.

Директор ведомства Виктория Коваль отметила, что этот вид деревьев был предложен по дендрологическому проекту с учётом нескольких принципов, таких как декоративность, стойкость к газовому и другим загрязнениям.

– Нам в городе нужны виды деревьев, обладающих высокой декоративностью, и мы группируем их по сезонам, чтобы было цветение в течение всего года, – рассказала глава муниципального предприятия.

5 и 6 января в Кишинёве высажено более 200 деревьев и кустарников. Это платаны, клёны, декоративные яблони и сакура, передаёт ipn.md.

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