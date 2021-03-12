В столице полным ходом идут мероприятия по уборке и благоустройству территории

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Акция “Весенняя генеральная уборка” проходит в столице с 1 марта по 30 апреля.

Примария Кишинёва сообщает, что все хозяйственные службы города задействованы в работах по уборке и благоустройству. Так, “Exdrupo” занимается обустройством городской инфраструктуры на основных и второстепенных улицах, включая дороги, очистку ливнёвок, установку решёток, обслуживание дорожных знаков и т. д.

В то же время, сотрудники МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” собирают и вывозят мусор из парков и скверов, ликвидируют стихийные свалки, чистят деревья и спиливают повреждённые, засохшие или поваленные деревья, пишет moldpres.md.

Также сотрудники Главного управления ЖКХ занимаются механизированной очисткой улиц, а более 400 работников компаний по управлению жилым фондом ежедневно привлекаются к уборке во дворах жилых домов.

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