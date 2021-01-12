В столице полиция задержала молодую пару за сбыт наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

В столице полиция задержала молодую пару за сбыт наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Таможенной службы и Прокуратуры ликвидировали преступную группу, специализирующуюся на контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах. Запрещённые вещества завозили в страну через почтовые посылки.

Один из фигурантов дела – 22-летний мужчина – был задержан с поличным при получении на почте посылки с наркотиками. Позже правоохранители задержали его 18-летнюю сожительницу. В доме подозреваемых обнаружили PVP, амфетамин, таблетки экстази, марихуану и гашиш стоимостью более 100 000 леев.

Согласно материалам уголовного дела, подельники размещали онлайн-заказы и получали наркотические вещества из-за границы. Товар хранили дома и распространяли на территории Кишинёва через интернет-магазины.

Мужчина задержан на 30 суток по обвинению в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств. В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его сожительница находится под следствием и сотрудничает с правоохранительными органами.

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