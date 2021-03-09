В столице поймали вора, который почти полгода скрывался от правосудия (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 44-летнего жителя столицы, который ограбил автомобиль и скрывался от правосудия около полугода.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл в конце октября 2020 года. Подозреваемый проник в автомобиль марки Dacia и украл из салона ценные вещи. Общая сумма ущерба составила около 5 000 леев.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, в рамках которого личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый местный житель. Найти его не удалось, в связи с чем мужчину объявили в уголовный розыск.

Накануне подозреваемого задержали. Он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Стоит отметить, что в период с 1 по 7 марта сотрудники полиции задержали 70 человек, находившихся в розыске. В их числе – 24 государственных должника.

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