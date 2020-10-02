В столице поймали водителя, который сбил женщину и покинул место ДТП (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл 29 сентября на улице Николай Милеску-Спэтару в столичном секторе Чеканы. Водитель автомобиля марки Toyota сбил женщину и покинул место аварии.

На место происшествия прибыла оперативная группа, которая установила личность пострадавшей. Речь идёт о 33-летней жительнице столицы. Её госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи. В результате водитель Toyota был идентифицирован и задержан. Согласно предварительным данным, он не заметил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, и сбил её, а после этого покинул место ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения и лишение водительских прав.

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