В столице поймали водителя, который сбил женщину и покинул место ДТП (ВИДЕО)

В столице поймали водителя, который сбил женщину и покинул место ДТП (ВИДЕО)

Инцидент произошёл 29 сентября на улице Николай Милеску-Спэтару в столичном секторе Чеканы. Водитель автомобиля марки Toyota сбил женщину и покинул место аварии. 

На место происшествия прибыла оперативная группа, которая установила личность пострадавшей. Речь идёт о 33-летней жительнице столицы. Её госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи. В результате водитель Toyota был идентифицирован и задержан. Согласно предварительным данным, он не заметил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, и сбил её, а после этого покинул место ДТП. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения и лишение водительских прав.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md