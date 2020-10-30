В столице поймали велосипедного вора. На его счету минимум 5 преступлений (ВИДЕО)

0

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в серии краж велосипедов. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Его подозревают в причастности по меньшей мере к пяти эпизодам краж велосипедов, которые были совершены в период с сентября по октябрь. По данным полиции, вор проникал в подъезды жилых домов в секторе Ботаника, откуда забирал велосипеды, оставленные без присмотра. Общая сумма ущерба составила 26 500 леев.

В ходе допроса мужчина признал свою вину, сообщив, что продал велосипеды незнакомым ему людям и получил прибыль. По фактам краж возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.