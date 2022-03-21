В столице поймали велосипедного вора: ему “светит” до 4 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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В полицию обратился 43-летний мужчина. Он сообщил, что из подъезда дома на бульваре Ренаштерий были украдены три велосипеда.

Момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения. Правоохранители выяснили, что вор подобрал нужный ключ к двери кладовой. Сумма ущерба составила 51 000 леев.

Подозреваемый был идентифицирован и задержан. 23-летний житель Страшенского района ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что украденные велосипеды продал за 1800 леев. Задержанному грозит штраф в размере до 67 500 леев, от 180 до 240 часов исправительных работ или до 4 лет лишения свободы.

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