В столице поймали уличного грабителя (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 32-летнего мужчину. Он подозревается в совершении двух разбойных нападений и кражи.

По данным пресс-службы столичной полиции, мужчина нападал на прохожих ночью и, угрожая ножом, отбирал ценные вещи. Общая сумма ущерба составила 20 850 леев.

На допросе задержанный признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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