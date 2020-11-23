В столице поймали убийцу, скрывавшегося от правосудия 4 года

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28-летний житель посёлка Добружа с 2016 года находился в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства. Спустя 4 года сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника арестовали его.

По данным пресс-службы столичной полиции, в июле 2016 года подозреваемый находился в гостях у 50-летнего односельчанина. Вместе они употребляли спиртные напитки, после чего между мужчинами вспыхнула ссора. Гость избил хозяина и нанёс ему удар ножом, в результате чего пострадавший скончался, а подозреваемый скрылся.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, однако преступник скрывался от правоохранителей 4 года.

Стоит отметить, что с 16 по 22 ноября правоохранители поймали 50 человек, находившихся в розыске, в том числе 18 государственных должников.

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