В столице поймали супругов-наркодилеров. Изъяты наркотики на 300 тысяч леев (ВИДЕО)

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Мужчина и женщина сбывали запрещенные вещества на территории Кишинёва.

Незаконную деятельность супругов документировали в течение трёх месяцев. В понедельник, 28 сентября, полицейские задержали подозреваемых, а в результате обысков было изъято 5,5 кг марихуаны, мобильный телефон, инструменты и предметы для расфасовки наркотиков и электронные весы. Стоимость найденных средств составляет около 300 тысяч леев.

Супругов арестовали на 72 часа. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. По данному факту ведётся следствие.

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