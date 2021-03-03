В столице поймали шайку подростков, обокравших несколько авто

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Трое подростков от 15 до 16 лет были задержаны на Ботанике за кражи из автомобилей.

Сегодня утром в полицию обратились владельцы трёх повреждённых транспортных средств. Из одного автомобиля пропали мобильный телефон и 900 леев.

При осмотре прилегающей территории полиция задержала злоумышленников. Подростки сознались в содеянном.

По факту кражи и повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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