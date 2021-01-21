Крал пожарные рукава: в столице поймали серийного вора (ВИДЕО)

Крал пожарные рукава: в столице поймали серийного вора (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции сектора Чеканы задержали 59-летнего мужчину из Кагула, подозреваемого в совершении серии краж из подъездов. 

По данным пресс-службы столичной полиции, в течение двух месяцев подозреваемый совершил по меньшей мере 9 краж из подъездов домов, расположенных в секторе Чеканы. В общей сложности он вынес из жилищ 40 пожарных рукавов, чем нанёс ущерб в размере 20 000 леев.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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