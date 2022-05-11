В столице поймали серийного велосипедного вора (ВИДЕО)

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24-летнего мужчину обвиняют в краже 15 велосипедов из столичных домов. Гражданин ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Общий ущерб, причинённый жертвам, составил 18 000 леев. На допросе подозреваемый рассказал, что продавал украденные велосипеды по 500-600 леев, а вырученные средства тратил.

Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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